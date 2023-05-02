ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве

Председатель ПСБ Петр Фрадков и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провели рабочую встречу и обсудили вопросы, связанные с участием банка в развитии совместных с республикой проектов, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе – реализацию льготных программ кредитования бизнеса. Кроме того, были рассмотрены вопросы финансирования региональных застройщиков, развития проектов с предприятиями бюджетной сферы, льготных ипотечных программ и ряд других актуальных тем.

В рамках встречи Петр Фрадков и Рамзан Кадыров подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Закрепленное партнерство выведет на новый уровень взаимодействие банка и региона для укрепления социально-экономической сферы республики.

Одним из приоритетных направлений в совместной работе станет повышение доступности жилья для населения. Этому будет способствовать масштабирование программ ипотечного кредитования ПСБ, в том числе с государственной поддержкой. Банк является проводником большинства программ, предусматривающих льготные процентные ставки по ипотеке для семей с детьми, военнослужащих и ряда других категорий.

Кроме того, стороны намерены совместно реализовывать в Чеченской Республике социально-значимые и инфраструктурные проекты. ПСБ готов содействовать развитию республиканского реального сектора экономики при использовании финансовых механизмов поддержки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса. Отдельным направлением совместной работы станут программы, направленные на улучшение делового климата в регионе и повышение финансовой грамотности населения.

«Двустороннее партнерство ПСБ и руководства Чеченской Республики позволит обеспечить финансовую поддержку всем процессам, направленным на укрепление экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности республики. Эффективные банковские решения, наработанная экспертиза в сфере реализации масштабных инвестпроектов и широкая линейка продуктовых предложений ПСБ в комплексе станут действенным импульсом для дальнейшего устойчивого развития регионального бизнеса, а разнообразие современных финансовых решений для физических лиц расширит спектр доступных людям инструментов для решения их повседневных задач», – отметил Петр Фрадков.

«Наша республика динамично развивается, ставит перед собой новые цели. Их реализация невозможна без развития банковской инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве станет важным шагом в развитии нашего партнерства. Совместные усилия помогут нам реализовать целый комплекс инвестиционных проектов, создать новые рабочие места», – прокомментировал Рамзан Кадыров.