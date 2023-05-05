Выплаты СберСтрахования розничным клиентам в I квартале выросли на 86%

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в первом квартале 2023 года урегулировала почти 30 тыс. страховых случаев розничных клиентов на сумму более 1,6 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выплаты увеличились на 86%.

Наибольший объём компенсаций компания выплатила клиентам по ОСАГО — 522 млн рублей. По каско СберСтрахование урегулировала убытки на 275 млн рублей, по ипотечному страхованию жилья — на 231 млн, добровольному страхованию жилья — на 186 млн, страхованию от несчастных случаев — на 109 млн.

Розничные клиенты получили наибольшую среднюю выплату по ипотечному страхованию жилья — 180 тыс. рублей. По каско, добровольному страхованию жилья и ОСАГО средняя компенсация составила 133 тыс., 78 тыс. и 74 тыс. рублей соответственно.

Чаще всего в I квартале 2023 года клиенты обращались в компанию с заявлениями по программам ОСАГО (24%), страхования путешественников (21%), а также страхования от несчастного случая (17%). Год назад по числу обращений лидировали страхование от несчастного случая (34%), страхование путешественников и добровольное страхование жилья (по 13%).

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Для нас важно, что клиенты доверяют нам свою защиту. При разработке продуктов мы руководствуемся клиентоцентричным подходом, постоянно улучшая покрытие для наших клиентов. Вместе с этим мы постоянно модифицируем наши процессы и сервисы, чтобы клиентам с нами было ещё удобнее, а скорость получения услуг постоянно увеличивалась. Мы хотим, чтобы они всегда были уверены, что мы как их страховой партнер всегда рядом. Поэтому мы делаем процесс урегулирования максимально простым, удобным и быстрым».