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Сбербанк установит ставки по ипотеке в Крыму такими же, как и в других регионах РФ

Сбербанк установил в Крыму ставки по ипотеке на том же уровне, что и в других регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда председателя правления финансовой организации Станислава Кузнецова.

Сбербанк в субботу открыл в Ялте первое региональное отделение на территории Крымского полуострова.

– Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений, – прокомментировал Кузнецов.

Он добавил, что это «очень знаковый показатель» — Сбербанк принял такое решение, чтобы по всей территории России были единые тарифная политика и ставки.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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