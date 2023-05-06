Сбербанк установит ставки по ипотеке в Крыму такими же, как и в других регионах РФ

Сбербанк установил в Крыму ставки по ипотеке на том же уровне, что и в других регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда председателя правления финансовой организации Станислава Кузнецова.

Сбербанк в субботу открыл в Ялте первое региональное отделение на территории Крымского полуострова.

– Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений, – прокомментировал Кузнецов.

Он добавил, что это «очень знаковый показатель» — Сбербанк принял такое решение, чтобы по всей территории России были единые тарифная политика и ставки.