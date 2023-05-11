СберСтрахование урегулирует убытки от пожаров в Курганской области в упрощённом порядке

СберСтрахование в упрощённом порядке урегулирует убытки клиентов, имущество которых пострадало от пожаров в Курганской области.

Обстановка с лесными пожарами обострилась в Зауралье в начале мая, а с 7 мая власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10 мая МЧС России заявило, что все ландшафтные пожары, ранее угрожавшие населённым пунктам региона, ликвидированы.

Жители Курганской области застраховали в СберСтраховании более 38 тыс. квартир и частных домов по программам добровольного и ипотечного страхования имущества. На текущий момент компания уже получает обращения от клиентов одного из наиболее пострадавших населённых пунктов региона — посёлка Смолино. Выплаты клиентам, имущество которых пострадало в результате пожаров, будут производиться на основании минимального пакета документов.

СберСтрахование следит за ситуацией в Свердловской и Тюменской областях, где сохраняется напряжённая обстановка с лесными пожарами. При необходимости в этих регионах также будет введён упрощённый порядок урегулирования убытков.

При страховом событии клиенты могут подать заявление через мобильное приложение «СберСтрахование», а также по телефону 900 (звонки по России бесплатны).