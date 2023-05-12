Альфа-Банк первым в стране запустил детский платежный стикер

Альфа-Банк первым в стране выпустил платёжный стикер для детей. Первые 20 000 стикеров можно получить бесплатно, затем стоимость стикера составит 290 рублей. Обслуживание стикера – всегда бесплатное. По нему начисляется кэшбэк — 5% на кафе и 1% на всё. Деньги придут на счёт родителя.

Стикер можно заказать для детей от 7 до 14 лет. Это удобное и безопасное платежное средство – так как на нём нет номера карты и личных данных. Даже если телефон потеряется — стикер легко может заблокировать родитель.

Кроме того, в приложении и Альфа-Онлайн можно учиться финансовой грамотности, играть в игры от банка и зарабатывать настоящие деньги.

Оформить стикер для детей могут клиенты, у кого уже есть дебетовая Альфа-Карта и те, кто ее закажет впервые.