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Примсоцбанк стал одним из самых популярных банков с ежемесячной выплатой процентов по вкладам

По данным на 8 мая 2023 года Примсоцбанк занял 8 место в ТОП-10 вкладов с ежемесячной выплатой процентов, сообщают Banki.ru. Речь идет о вкладе «Рациональный» от Примсоцбанка со ставкой 8.2%. Открыть вклад можно в офисе банка.

Методика исследования:

1. При совпадении ставки по вкладам разных банков предложения были отсортированы в алфавитном порядке по названию кредитной организации.

2. По вкладам с «лестничным» начислением процентов учитывались эффективные процентные ставки.

Рейтинг составлен по данным официальных сайтов банков на 8 мая 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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