Солид Банк запустил VIP вклад под 8,5% годовых

Солид Банк запустил новый специальный вклад VIP от 5 000 000 рублей на 2 года с повышенной ставкой 8,5% годовых.
Вклад «VIP» от Солид Банка полностью соответствует основному принципу формирования линейки вкладов банка – оптимальные, подходящие на любой вкус и запрос финансовые предложения. Он разнообразит выбор долгосрочных вкладов Солид Банка c возможностью досрочного закрытия вклада через 200 дней с частичным сохранением процентов.
Условия вклада:
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Минимальная сумма вклада: 5 000 000 руб.,
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Процентная ставка: 8,5% годовых,
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Срок вклада: 730 дней,
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Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
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Выплата процентов: по окончанию срока вклада,
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Пополнение: не предусмотрено,
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Расходные операции: не предусмотрены,
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Пролонгация: не предусмотрена.
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Возможность льготного досрочного закрытия вклада через 200 дней с сохранением процентов за 1-200 день по ставке 8,08% годовых.
Полные условия вклада. Подробности во всех офисах банка: https://solidbank.ru/offices-and-atms/
Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).
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