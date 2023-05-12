Солид Банк запустил VIP вклад под 8,5% годовых

Солид Банк запустил новый специальный вклад VIP от 5 000 000 рублей на 2 года с повышенной ставкой 8,5% годовых.

Вклад «VIP» от Солид Банка полностью соответствует основному принципу формирования линейки вкладов банка – оптимальные, подходящие на любой вкус и запрос финансовые предложения. Он разнообразит выбор долгосрочных вкладов Солид Банка c возможностью досрочного закрытия вклада через 200 дней с частичным сохранением процентов.

Условия вклада:

Минимальная сумма вклада: 5 000 000 руб.,

Процентная ставка: 8,5% годовых,

Срок вклада: 730 дней,

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,

Выплата процентов: по окончанию срока вклада,

Пополнение: не предусмотрено,

Расходные операции: не предусмотрены,

Пролонгация: не предусмотрена.

Возможность льготного досрочного закрытия вклада через 200 дней с сохранением процентов за 1-200 день по ставке 8,08% годовых.

Полные условия вклада. Подробности во всех офисах банка: https://solidbank.ru/offices-and-atms/

Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru

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