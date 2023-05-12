Игорь Кобзев заявил о снижении доходов бюджета по итогам четырех месяцев

Санкционные риски имели отложенный эффект, доходы в консолидированный снижаются, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время ежегодного послания Законодательному собранию. Учитывая, что негативные эффекты могут усилиться, он потребовал учитывать это при формировании бюджетных расходов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев часть своего ежегодного послания Законодательному собранию и общественности Приангарья посвятил вопросам бюджетной политики, проводимой правительством Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований. Глава региона отметил, что в целом область оказалась достаточно устойчивой к кризисным явлениям, вызванным санкционным давлением.

– Так, в консолидированном бюджете области по итогам 2022 года мы имеем рекордные показатели по доходам - 319,5 млрд рублей. Это на 28,2 млрд рублей выше поступлений 2021 года. За последние два года объем налогов и сборов на территории Иркутской области в консолидированный бюджет Российской Федерации увеличился в 5 раз - с 380 млрд рублей в 2020 году до 2 трлн рублей в 2022 году. По объему этих поступлений область находится на 3 месте по России, – сообщил Игорь Кобзев.

Как следствие – с 2022 года Иркутская область стала опорным регионом России, регионом-донором, продолжил губернатор.

– С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны – с 2022 года Иркутская область не является получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а с 2023 года – дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, – сказал глава региона.

Далее Игорь Кобзев отметил, что по итогам четырех месяцев текущего года наблюдается снижение поступлений доходов в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное снижение наблюдается по бюджетообразующему налогу на прибыль организаций, поступления которого в значительной степени зависят от отчислений нефтедобывающих компаний и как следствие от ситуаций на мировых сырьевых и валютных рынках.

– Как мы и предполагали при формировании бюджета на 2023 год, санкционные риски имеют отложенные негативные эффекты и, конечно, мы должны учитывать, что их влияние будет усиливаться. Поэтому и наша антикризисная работа должна быть эффективна. Прошу Правительство региона, всех региональных главных распорядителей бюджетных средств, муниципальные образования выстроить приоритеты по бюджетным расходам. Посмотрите, где можно обеспечить экономию или повысить результативность при тех же затратах. Программы по повышению эффективности прошу подготовить до 1 июля этого года. Министерство финансов и министерство экономики прошу оказать необходимое методическое сопровождение этой работы. Программы по повышению эффективности и приоритезации расходов прошу подготовить до 1 июля этого года и защитить в правительстве региона, – поставил задачи губернатор.