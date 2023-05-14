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Снег обрушился на Иркутскую область: когда закончится непогода

Непогода пришла в Иркутскую область – в разных муниципалитетах региона зафиксировали снег. О том, когда он закончится, сообщает SIA.RU со ссылкой на данные синоптиков.

Неблагоприятные природные явления, по информации областного гидрометцентра, будут наблюдаться и завтра: по области пройдут дожди и мокрый снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный будет дуть с порывами до 13 м/с. Ночью возможны отрицательные показатели.

По данным центра «Фобос», улучшение погоды можно наблюдать во вторник – среду, когда столбик термометра днем достигнет 16-19 градусов, ночные температуры также окажутся положительными. Прогнозируется умеренный ветер без порывов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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