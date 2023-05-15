Иркутская область заняла 18-е место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению

Соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область, Республика Бурятия заняли 10, 23 и 72 строчки рейтинга.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, верхний полюс занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 85 баллов. У Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2022 года выше отметки 75. Эти регионы входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят: Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край.

По сравнению с 2021 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места четырех регионов в пределах одной позиции, отмечают эксперты.