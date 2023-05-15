Эксперты фиксируют двукратный рост спроса на формат light industrial

Количество запросов на городской формат light industrial выросло почти в 2 раза с начала года, заявили аналитики направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК. Такой вывод в компании сделали на основе анализа спроса по Промышленному парку Бутово. Дальнейшему росту спроса будет способствовать расширение программы промышленной ипотеки.

– В пересчете на квадратные метры объем спроса в 2023 году вырос в три раза и превысил 1 млн кв.м. Это произошло за счет увеличения доли запросов на площади свыше 5000 кв м, которые достигли 10% в общей структуре спроса. При этом основной объем спроса (свыше 50%) по-прежнему формируют площади до 1000 кв м. Спрос сформировали более 500 компаний-интересантов, представленных предприятиями малого и среднего бизнеса, – говорится в сообщении компании.

По словам Александра Манунина, директора направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК, «до 90% покупателей планируют использовать кредитные средства для покупки промышленных помещений. Поэтому расширение программы промышленной ипотеки на строящиеся проекты поддержит рынок и поможет резидентам в покупке помещений на стадии строительства».

По профилю деятельности почти половина обращений на покупку или аренду light industrial – 45% – исходит от компаний производственной сферы, 19% - от компаний сегмента торговли и e-commerce, 15% являются представителями сферы перевозок и логистики, 21% – инвесторами.

Формат light industrial подходит для размещения любых видов легких производств: оборудования, товаров народного потребления, пищевого, медицинского, мебели, одежды, игрушек и тд. Большая доля сегмента eсom обусловлена городской локацией промпарка, что дает возможность размещения в том числе распределительных центров районного формата. Целевая аудитория формата LI только на 10% совпадает с целевой аудиторией классического склада, остальные 90% потенциальных клиентов не рассматривают классические склады для покупки или аренды, но ориентированы только на формат light industrial. Также большой объем спроса в настоящий момент приходится на микроблоки – по 100 - 200 кв. метров, включая офисную и производственно-складскую часть. Однако присутствующее на рынке Московского региона предложение не может удовлетворить данный спрос, стандартные площади в сегменте начинаются от 400 - 500 кв. м, сообщили в компании ПИК.