Когда Сбер закроет дивидендный гэп?

Обыкновенные акции Сбербанка на открытии торгов в среду рухнули на 9%. Это вполне ожидаемо, говорят аналитики. Это так называемый дивидендный гэп, то есть разрыв, однако очень скоро цена пошла вверх.

– Если внешний фон будет спокойным на закрытие гэпа может потребоваться не так много времени – от 3 до 6 недель, хотя обычно компании восстанавливают этот гэп в течение 3-4 месяцев, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавляет, что в 2024 году инвесторы ждут от Сбера ещё более щедрых дивидендов.

– Бизнес в хорошей форме. Контракт Германа Грефа был продлён ещё на 4 года, а в пятницу Cбер опубликовал сокращённый отчёт по РСБУ. Чистая прибыль за 4 месяца составила почти 471 млрд руб., в апреле банк заработал 120 млрд руб. <…>. Cбер идёт в треке, чтобы выйти по итогам года на 1,5 трлн чистой прибыли. Это означает, что капитал компании по итогам этого года может увеличиться на 700-800 млрд руб., а это соответственно даст увеличение оценки рыночной капитализации. Потенциал роста составляет примерно 15%, – резюмирует эксперт.