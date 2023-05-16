ВТБ провел мастер-класс по финансовой безопасности для студентов БГУ

ВТБ провел интерактивный мастер-класс для студентов Байкальского государственного университета на тему «Финансовая безопасность и противодействие мошенничеству». Мероприятие прошло в рамках визита Службы по работе с акционерами банка ВТБ в Иркутске, в нем приняли участие около 80 студентов.

«Вопросы финансовой грамотности не перестают быть актуальными. Мошенники изобретают все новые схемы обмана, используют в своих целях такие человеческие качества, как беспечность, невнимательность. Они моделируют ситуацию стресса, чтобы добиться немедленных действий без возможности проанализировать происходящее. Мы подготовили мастер-класс на основе абсолютно реальных кейсов, с помощью которых погружаем аудиторию в различные ситуации и наглядно показываем, что основа сохранности средств – собственная постоянная бдительность. Такая практическая отработка позволяет участникам более внимательно относится к вопросу финансовой безопасности», - рассказал Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ.

«Студентам очень понравился формат мероприятия, подача материала и возможность каждому проверить себя, выполняя задания в специально созданном представителями ВТБ телеграм-канале. ВТБ является одним из стратегических партнеров БГУ в части трудоустройства выпускников, проведения различных образовательных и профориентационных мероприятий. Мы хотели бы, чтобы таких интересных, ярких и очень полезных событий было больше и надеемся на новые совместные проекты, интерес, как видно по аудитории, очень большой», – отметила Жанна Кулижская, директор регионального центра финансовой грамотности Иркутской области, координатор федерального сетевого методического центра в Иркутской области.

Ранее ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые становились «жертвами» мошенников в прошлом году. По данным банка, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет. Доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялась. В начале года около 60% звонков мошенников совершались в мессенджерах, тогда как год назад преобладали телефонные атаки. Мошенники мигрируют в мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностью скачать в свой профиль логотип или название известной компании, которое будет отображаться на экране телефона при звонке мошенника.

ВТБ постоянно совершенствует сервисы, направленные на дополнительную защиту средств клиентов. Пользователям ВТБ Онлайн доступно скрытие баланса счетов и установка лимитов по операциям, а также блокировка кредитных карт или учетной записи с возможностью разблокировки. Сервис позволяет смотреть историю авторизаций, сообщить номер телефона мошенников и даже проверить ссылку на подозрительный веб-сайт.