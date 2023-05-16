Клиенты ВТБ смогут создать для себя универсальный вклад

ВТБ обновляет продуктовую линейку вкладов в рублях и юанях для всех клиентов. Новый ВТБ-Вклад позволит выбрать индивидуальные условия и получить максимальную ставку до 9,5% годовых.

На выбор вкладчиков доступно шесть сроков для размещения денежных средств — от трех месяцев до трех лет. Клиент может выбрать возможность пополнения или частичного снятия средств, а также вариант выплаты процентов — ежемесячно на отдельный счет, ежемесячно на вклад или в конце срока.

Максимальная ставка при выплате процентов в конце срока вклада в рублях составит 9,5% годовых, в случае ежемесячной выплаты процентов — 8,39%. Для розничных клиентов по вкладу в юанях максимальная ставка составит 3,25%.

Депозит можно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. При открытии онлайн минимальная сумма размещения в рублях составляет 10 тыс. рублей, в точках продаж — 50 тыс. рублей, а для депозита в юанях — 1 тыс. и 5 тыс. соответственно.

«Мы видим, что для клиентов сегодня важен индивидуальный подход к формированию своих накоплений, когда каждый человек может самостоятельно выбрать параметры интересующего его сберегательного продукта. Теперь мы предлагаем вместо 14 разных депозитов один универсальный вклад-конструктор. Условия по нему можно гибко настроить под собственные нужды, чтобы качественнее диверсифицировать вложения и контролировать их срок и доходность. Ожидаем, что до конца года вкладом воспользуются порядка 800 тыс. клиентов, а рублевый портфель новых вкладов превысит 1 трлн рублей», — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По ее словам, кроме рублей сегодня розничные клиенты ВТБ все чаще используют юани как альтернативу классическим валютным вкладам в долларах и евро. В рамках нового вклада-конструкта клиенты ВТБ смогут подключить опцию снятия и пополнения и при размещении средств в китайской валюте. Подобная возможность на рынке ранее не была представлена.

«Мы считаем, что в ближайшей перспективе популярность юаней среди вкладчиков продолжит расти. К концу года ожидаем, что портфель пассивов в китайской валюте достигнет 15 млрд. Однако наблюдаемый в течение последних месяцев рост доходности по таким вкладам едва ли станет долгосрочным трендом, и к концу года ставки по этим инструментам могут начать снижение. Таким образом, на текущий момент вложение средств в китайскую валюту — своевременная и выгодная альтернатива для диверсификации сбережений, а наш новый вклад-конструктор позволит зафиксировать одну из самых высоких ставок на рынке», — отмечает она.

По итогам первого квартала 2023 года портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,57 трлн рублей. Общее число вкладчиков ВТБ за три первых месяца выросло на 13%.