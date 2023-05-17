Дальневосточный банк сообщил об изменении режима работы офиса в Иркутске

С 16 мая 2023 года обслуживание клиентов – физических лиц в ДО 45 (г. Иркутск, ул. Советская, 58) осуществляется по следующему графику:

понедельник-пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, без обеденного перерыва - осуществление всех видов операций;

с 17.00 часов до 19.00 часов – осуществление валютообменных операций, операций по пополнению карточных счетов, погашению кредитов и предоставление услуг депозитария.

суббота, воскресенье – выходные дни.

Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис», мобильные приложения «ДВ Банк» и «ДВБ Бизнес» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).