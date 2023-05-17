Реалист Банк открыл корреспондентские счета в казахских тенге

Российская Федерация является основным партнером Казахстана в сфере торговли. Объем товарооборота России и Казахстана по итогам 2022 года вырос до 26 млрд долларов США.

При этом растет доля взаиморасчетов в валютах двух стран. Импорт из России составил большую часть торгового оборота — 67,8%. Казахстан экспортировал в Россию товаров на сумму $5,9 млрд, что составляет 32,2% от общего товарооборота.

Наиболее популярными категориями экспорта из Казахстана в Россию являются металлы, минеральные продукты, химическая продукция, машины, аппараты и оборудование. Наиболее распространенными статьями экспорта из России в Казахстан являются машины и оборудование, металлы.

Открыть счет могут как юридические, так и физические лица. При наличии биометрических данных сделать это можно удаленно, что особенно удобно для тех, кто проживает заграницей. Курс конвертации один из самых выгодных на рынке.

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными банками и открыл уже более 60 корреспондентских счетов в китайских юанях, армянских драмах, грузинских лари и других валютах.