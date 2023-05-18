Лето близко. В Иркутске подвели итоги отопительного сезона и рассказали о новых проектах

Отопительный сезон в Иркутске продлили до 22 мая. Что дальше? Когда начнутся плановые ремонты и отключения горячей воды? Как изменит жизнь иркутян строительство нового теплового луча? Какие перспективы это откроет для возведения новых жилых комплексов? Об этом представители Байкальской энергетической компании и городской администрации рассказали журналистам на пресс-конференции. Портал SIA.RU записал главное.

Директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов (слева), начальник отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации города Иркутска Дмитрий Дмитриев (справа). Фото: Андрей Фёдоров

1. Почему продлили отопительный сезон?

Отопительный сезон в Иркутске традиционно заканчивается 15 мая, но в этом году его продлили до 22 мая, в связи с погодными условиями.

– Все горожане ощутили резкое похолодание, которое пришло к нам в минувшие выходные. Поэтому администрацией города принято решение пока оставить отопление в прежнем режиме. Однако у жильцов многоквартирных домов остаётся право, по заявке в УК, отключить тепло раньше. Социальные объекты – детские сады, школы, больницы – при наличии технической возможности и соответствующей заявки будут отключаться последними. К примеру, Ивано-Матрёнинская больница будет отапливаться до того момента, пока будет необходимость в тепле, – пояснил начальник отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации города Иркутска Дмитрий Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев

Фото: Андрей Фёдоров

Он добавил, что работа теплоснабжающих организаций и администрации города не заканчивается с окончанием отопительного сезона.

– Подготовка к следующему отопительному сезону начинается в тот же день, в который заканчивается предыдущий отопительный сезон. Это большая комплексная работа. Просим иркутян проявить терпение и понимание к предстоящим испытаниям систем на максимальную температуру и гидравлику. Это вызывает неудобства, но именно от этого зависит надежность систем в будущем.

Подготовка к следующему отопительному сезону начинается в тот же день, в который заканчивается предыдущий отопительный сезон

2. Как удалось снизить количество аварий?

В этом году энергетикам удалось сократить число аварийных отключений. Так, за сезон было выявлено 208 повреждений против 220 в прошлом периоде. Сократилась и продолжительность отключений: в среднем она составляет около 5 часов.

– Как удалось этого добиться? Прежде всего – за счет увеличения объема гидравлических испытаний и проведения работ по диагностике трубопроводов, – пояснил заместитель технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Андрей Койдан. – Мы используем современные методы, такие как трубная диагностика, акустическая томография. Они позволяют выявить дефекты на ранней стадии и устранять их ещё до появления какой-то аварийной ситуации.

Андрей Койдан

Фото: Андрей Фёдоров

Он добавил, что по всем объектам, где проводились земляные работы, обязательно контролируется просадка грунта, выполняется своевременная подсыпка, на проезжих частях укладываются дорожные плиты, с наступлением тепла ведётся укладка асфальта и благоустройство территорий.

3. Как платят потребители?

На пресс-конференции журналистов интересовал вопрос платёжной дисциплины иркутян, не снизилась ли она в связи с новыми экономическими условиями. По словам директора «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) Андрея Харитонова, в целом, всё стабильно. В регионе за первый квартал собираемость платежей за отопление и горячее водоснабжение даже увеличилась почти на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Иркутске собираемость выросла на 5,3%.

Андрей Харитонов.

Фото: Андрей Фёдоров

– Все наши сервисы для оплаты работают стабильно. Все начисления по отоплению и горячей воде отображаются в Личном кабинете / мобильном приложении. Если есть вопросы по начислениям, специалисты всегда готовы ответить – можно воспользоваться вкладкой «Обратная связь». Наши банки-партнёры также предоставляют максимум удобств, чтобы жители региона могли в любой момент оплатить наши услуги.

Кстати, финансовый аспект очень важен для ремонтных работ. Своевременная оплата за ресурсы позволяет проводить такие работы и получать паспорт готовности дома к отопительному периоду.

4. Кто может получить поддержку?

Несмотря на жесткую финансовую дисциплину, энергетики готовы поддержать жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

– Мы понимаем, ситуации в жизни бывают разные, и готовы идти навстречу. Необходимо обратиться в любой наш офис любой и заключить соглашение о рассрочке, – объяснил Андрей Харитонов. – Если мы видим, что житель может претендовать на некую меру соцподдержки – льготы, субсидии, то мы выводим его на органы социальной защиты. Главное – не затягивать решение вопроса, ведь задолженность имеет свойство накапливаться.

5. Где будут идти ремонтные работы?

Ремонт – еще одна важная тема, которая всегда волнует жителей. Энергетики уже начали активную подготовку к следующему сезону. До середины июля они планируют отремонтировать 9 участков тепловых сетей в Иркутске общей протяженностью свыше 1,2 километра.

Энергетики уже начали активную подготовку к следующему сезону. До середины июля они планируют отремонтировать 9 участков тепловых сетей в Иркутске общей протяженностью свыше 1,2 километра.

– Это необходимо сделать в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям. Работы пройдут на улицах Пискунова, Карла Либкнехта, Петрова, Свердлова, Зверева, Партизанская, Академическая, Трилиссера и в переулке Пионерском. Тепловые сети на шести последних участках отремонтируют под городские программы по благоустройству – «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Уже выполнена замена одного участка, – поделился планами Андрей Койдан.

Также специалисты проведут ремонт в шести тепловых камерах, устранят 25 ранее выявленных дефектов и повреждений на тепловых сетях, заменят неисправную запорную арматуру и проведут подготовку для подключения передвижного комплекса для испытаний теплосетей.

Уже проведены испытания на максимальную температуру теплоносителя в Ленинском округе. Следующим этапом станут гидравлические испытания теплосетей, которые пройдут в Иркутске с мая по август. Они позволят выявить слабые места и устранить их до начала следующего отопительного сезона.

Энергетики уже начали активную подготовку к следующему сезону. До середины июля они планируют отремонтировать 9 участков тепловых сетей в Иркутске общей протяженностью свыше 1,2 километра.

6. Как не пропустить плановое отключение горячей воды?

Завершение отопительного сезона всегда сопряжено и с плановыми отключениями горячей воды. Допустимая продолжительность перерыва в горячем водоснабжении – 15 дней, но, по словам энергетиков, они стремятся минимизировать этот период и заранее сообщить график отключений.

– Информация общедоступна. При этом всегда есть люди, которые старательно ее не замечают. Доходит до смешного: меня не известили. Приходят коллеги из окружной администрации и видят на двери подъезда плакат с датами отключений. То есть житель дома просто прошел мимо. Сейчас расписание работ в легком доступе, нужно лишь протянуть руку, – говорит Дмитрий Дмитриев.

Андрей Харитонов добавил, что на сайте «Иркутскэнергосбыта» есть целый раздел, куда можно ввести адрес дома, и получить график ремонтных работ».

Фото: Андрей Фёдоров

График отключений горячей воды уже известен и находится в открытом доступе. Узнать о нём можно одним из способов:

На сайте Иркутскэнергосбыта, где публикуется карта отключений. На ней отражены все изменения в подаче горячей воды, связанные с плановыми и аварийными работами, гидравлическими испытаниями https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html.

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Оповещение происходит и по линии управляющих компаний, которые размещают объявление на подъезде.

Через Госуслуги. Те, кто зарегистрирован на сервисе, теперь получают уведомление там.

7. Как узнать о готовности дома к отопительному сезону?

Мостиком между ресурсоснабжающей организацией и потребителем служат УК и ТСЖ. До конца лета они должны подготовить дома к отопительному периоду, и собственники жилья имеют возможность и обязанность контролировать ход работ, считает Андрей Харитонов. Сейчас эта тема наиболее актуальна из-за новелл в приказе Минэнерго №103.

Фото: Андрей Фёдоров

– Минэнерго внесло изменения в приказ о готовности домов к зимнему периоду, исключив формулировку «готов при условии». Осталось – «дом готов» или «дом не готов». У нас на сайте создан сервис, где можно проверить статус вашего многоквартирного дома и сделать вывод, как справляется ваша управляющая компания со своими обязанностями. Сейчас, к примеру, при невыполнении требований о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов, а также при наличии задолженности равной или превышающей 2 среднемесячные величины обязательств по оплате будет ставиться оценка «Не готов». Это значит, что всем жителям необходимо погасить долги, если они имеются, за коммунальные услуги, – пояснил Андрей Харитонов.

По его словам, качество обслуживания домов растет – с каждым готом домов со статусом «готов к зимнему периоду» становится всё больше. Лицензирование УК закончилось недавно – 1 мая. «Да, часть управляющих не смогли продлить лицензии. Это в том числе оценка контролирующего органа», – дополняет эксперт.

8. В Иркутске построят тепловые лучи. Что это значит?

12 536 многоквартирных домов находится в зоне ответственности Байкальской энергетической компании, в Иркутске из них – более 7 тысяч. Но, возможно, уже в ближайшее время их станет значительно больше. В Иркутске реализуется масштабный проект по строительству нового теплового луча. Он пройдет по улицам Баррикад, Радищева, Ядринцева, Зимняя, а также Космическому проезду. К центральной тепловой магистрали подключат потребителей трех микрорайонов, выведут из работы 14 котельных, создав кольцевую схему теплоснабжения.

Фото: Андрей Фёдоров

– Работы по возведению новых теплосетей от микрорайона Топкинский в Зелёный уже стартовали, – сообщил Андрей Койдан. – Общая протяженность теплосети составит 4,5 километра. Это даст возможность подключить к сетям централизованного теплоснабжения более 100 зданий – многоквартирных домов, образовательных и социальных объектов, а также закрыть мазутную котельную и обеспечить теплоснабжение от Ново-Иркутской ТЭЦ.

Уже выполнено строительство тепловой сети протяженностью два километра, до конца года будет смонтирован оставшийся участок протяженностью 2,5 километра. В летний период приступим к строительству центрального теплового пункта «Зеленый». Одновременно ведутся работы по увеличению диаметра трубопроводов тепловых сетей по улице Петрова и Шевцова, что позволит создать пропускную способность для подключения потребителей микрорайона Зеленый. Завершить проект планируется в 2025 году.

В 2023 году планируют построить трехкилометровый отрезок теплового луча по улице Баррикад от Маратовского транспортного кольца до перекрёстка улицы Черского, а до конца 2025 года – еще более 6,5 километров.

– Еще 1,5 километра тепловых сетей построят для подключения новых потребителей: многоквартирных жилых домов в микрорайонах Затон и в Юбилейный, а также административных и производственных зданий. Общая площадь объектов превышает 100 тысяч квадратных метров. Вся эта работа позволит поэтапно перевести нагрузку с котельных и снизить объёмы выбросов вредных веществ в воздух, – подвёл итог Андрей Койдан.

Фото: Андрей Фёдоров

Отопительный сезон завершается, а значит, энергетики начинают подготовку к следующему. Гидравлические испытания теплосетей пройдут в Иркутске с мая по август.

Даты ремонтов в разных округах Иркутска:

На первом этапе с 17 по 30 мая – в Ленинском округе, с 22 мая по 2 июня – от Ново-Иркутской ТЭЦ в районе Синюшиной горы и в центральной части города и в сторону микрорайона Топкинский. На третьем этапе с 13 по 23 июня в Университетском, Первомайском, Глазково, Студгородке. С 3 по 14 июля в Юбилейном, Приморском, Ершовском, Зеленом береге, пос. Энергетиков, Академгородке; в Правобережной части города – это Верхняя Набережная, микрорайоны Байкальский, Нижняя Лисиха, Солнечный, вдоль улицы Ширямова до аэропорта, а также теплосети от бывшего ИВВАИУ до улиц Можайского, Летчиков, Дорожная.

Завершающий пятый этап пройдет с 24 июля по 4 августа на Постышева, от улицы Коммунистическая до бывшего ИВВАИУ и от улицы 1-я Советская до улицы Станиславского. О проведении работ мы заранее информируем в своих соцстеях, информация доступна на сайте Иркутскэнергосбыта.

С июня по август пройдут плановые работы по замене участков тепловых сетей. В этом году энергетики будут работать на 10 объектах – Академическая, 5Б, Геологов, 26В, Звездинская, 26, Первомайский, 58, Карла Либкнехта, 48, Чехова, 17, Волжская, 1, Марата, 17, Российская, 16, Советская, 139 – общей протяженностью свыше одного километра.