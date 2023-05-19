Шелеховский завод, выпускающий алюминиевую продукцию, готов к вступлению в нацпроект «Производительность труда»

Шелеховский завод, который выпускает алюминиевую продукцию и готовится организовать производство туб из алюминия, станет участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в ходе визита на предприятие первого заместителя председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова. Региональный центр компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) готовит текст соглашения о присоединении завода к национальному проекту. Оно будет подписано в ближайшее время.

– После вступления в нацпроект «ИнКомПро» войдет в число промышленных предприятий, которые получили разнообразные меры государственной поддержки. Ранее предприятию был одобрен льготный заем от Фонда развития промышленности на создание нового производства. А теперь шелеховский завод сможет воспользоваться и нефинансовой господдержкой. Кроме того, во время визита на предприятие мы обсудили необходимость увеличения электрических мощностей в связи с расширением производства, будем совместно над этим работать, – рассказал Руслан Ситников.

Он подчеркнул, в Иркутской области выстроена гибкая и адаптивная система институтов развития: помощь и поддержку могут получить предприятия любых масштабов – от индивидуального предпринимателя до огромного завода, и это будет помощь именно того характера, которая требуется бизнесу на данном этапе его развития – она может быть как финансовая, так и нефинансовая.

Алюминиевая рондоль, выпуском которой занимается ООО «ИнКомПро», — это заготовка для производства тубы или баллона для аэрозолей. Представляет собой диск толщиной несколько миллиметров. В процессе производства тубы рондоль вырубают из алюминиевого листа, обжигают и без нагревания прессуют из рондоли тубу. Под высоким давлением (порядка 55 тонн/см²) алюминий меняет агрегатное состояние с твёрдого на жидкое и заполняет форму в прессе. Аналогичным образом производятся аэрозольные баллоны.

«У нас было чёткое ощущение, что завод может выпускать больше продукции, используя существующие производственные мощности, и сегодня оно превратилось в уверенность. Эксперты РЦК буквально с первого взгляда увидели недостатки в организации производственного потока. Но это лишь первый взгляд; впереди у команды нашего предприятия вместе с командой РЦК много работы. Уверен, что намеченной цели — увеличить выработку рондоли с 3 до 6 тонн за смену — нацпроект поможет добиться», — говорит управляющий директор предприятия Александр Стрелов.

«ИнКомПро» — не единственное предприятие, которое официально присоединится к национальному проекту в мае: в Региональном центре компетенций сообщают, что идёт работа по оценке производственных процессов ещё на нескольких площадках в различных муниципалитетах Иркутской области.

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