Банк «Приморье» призывает клиентов не поддаваться на уловки мошенников

Банк «Приморье» предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве и призывает не сообщать данные своей карты, реквизиты счета, одноразовые пароли и другие данные в телефонном разговоре.

Звонящий может представиться банковским работником, сотрудником Банка России, сотрудником правоохранительных органов или любой другой организации и сообщить, что по Вашей карте проходят несанкционированные списания, оформлен кредит, сообщить о якобы мошенничестве с дальнейшим финансированием терроризма и угрозами уголовных статей и т.п.

Звонок может поступить как по телефону, так и через мессенджеры – whatsapp, telegram и пр.

Важно помнить: не стоит разговаривать с теми, кто звонит и предлагает решить какие-либо проблемы, просит уточнить данные карты, данные для входа в мобильное приложение, продиктовать одноразовый пароль, перевести деньги на безопасный счет, помочь поймать злоумышленников/мошенников и так далее.

Если Вам поступил такой звонок, просто самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты или на официальном сайте банка.

Обращаем внимание, что:

Банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода, при этом данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.

Банк не предлагает для сохранения средств положить их на «безопасный счет» или на «безопасную карту», перевести денежные средства по номеру телефона и т.п.

Не переходите по ссылкам в поступающих сообщениях.

Не устанавливайте приложения, предлагаемые звонящими.

При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды Вашей карты, немедленно завершите разговор и сами позвоните по контактному номеру банка, взяв его на официальном сайте, в мобильном приложении или на обороте своей карты.

Если Вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Вероятно, данные карты уже скопировали мошенники.

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на Ваш

Запишите в контакты номер телефона Контакт-центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86. Круглосуточно, звонок по России — бесплатный.

Обращаем внимание, номер телефона Банка при входящем звонке не является способом идентификации. Если разговор Вам кажется странным или Вы видите любой из вышеуказанных признаков, незамедлительно прервите разговор и перезвоните в Банк самостоятельно либо обратитесь в офис Банка.