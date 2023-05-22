В Иркутской области силы пожаротушения переводят на усиленный режим дежурства

Заседание рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области по поручению Губернатора Приангарья Игоря Кобзева провел первый заместитель главы региона Роман Колесов.

На заседании доложили оперативную обстановку, обусловленную лесными и ландшафтными пожарами. На сегодняшний день пожароопасность 5 класса отмечается в Бодайбинском и Чунском районах, 4 класса – в Мамско-Чуйском. 22 мая ожидается пожароопасность 5 класса в Бодайбинском и Нижнеудинском районах, 4 класса – в Мамско-Чуйском, Киренском и Тайшетском.

- При таких высоких классах опасности мы переводим силы пожаротушения на усиленный режим дежурства, - подчеркнул Роман Колесов.

По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, 21 мая было обнаружено 11 лесных пожаров, 8 из них уже ликвидировано. Один пожар в Киренском районе находится в стадии ликвидации, два в Нижнеудинске планируется потушить в течение суток.

- Стараемся не допускать возгораний. Активно работает авиация, в полной готовности находится парашютно-десантная служба региона, - отметил первый заместитель Губернатора.

Также на заседании рассмотрели ситуацию по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пожаров в садоводствах Усольского района 9 мая.

- Вопрос держим на постоянном контроле. Материальная помощь, которая предусмотрена по линии минсоцзащиты региона, выплачена. Рассматривается возможность оказания дополнительной поддержки садоводам, которые утратили саженцы и надворные постройки. Кроме того, на контроле оказание социальной помощи пострадавшим в результате паводков в Катангском районе. Выплаты начнут перечислять после окончательной сверки списков пострадавших, - сказал Роман Колесов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая местами, в основном в северных районах, ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.