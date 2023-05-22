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ПСБ: Ожидать ощутимого укрепления рубля не приходится

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Пара доллар-рубль по итогам пятничных торгов продолжила консолидацию в узком диапазоне 79,5-80,5 руб., отмечают аналитики ПСБ:

– Мы полагаем, что на текущий момент сохраняется баланс между спросом и предложением валюты на рынке, при этом торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается пониженной. С одной стороны, ожидать ощутимого укрепления рубля не приходится: экспортеры локально завершили активные конверсионные операции, а среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года. С другой стороны, активность импортеров на рынке также снизилась, что снижает спрос на валюту, а также в диапазоне 80-82 руб. прослеживаются сильные уровни сопротивления.

Мы полагаем, что актуальным диапазоном для пары доллар-рубль на текущую неделю выступает коридор 79-80,5 руб. Небольшую поддержку позициям рубля может оказать возвращение на рынок экспортеров в преддверии налоговых выплат (отметим, что ожидать сильного вклада в укрепление рубля не приходится на фоне выросшей доли национальной валюты во внешнеторговых операицях). Не исключаем, что в течение недели возможен всплеск волатильности доллара на фоне неопределенности в ситуации с госдолгом США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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