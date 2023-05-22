Банк «Открытие» запустил автокредиты на электромобили Evolute

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») начал прием заявок по партнерским программам автокредитования на электромобили Evolute. Клиентам доступно финансирование под 10,8% на срок до семи лет или по ставке 0,01% сроком до двух лет.

Оформить автокредит в рамках программы «ПРОМО EVOLUTE ГП» можно под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и с первоначальным взносом 10%. Ставка от 10,8% доступна при оформлении страхования приобретаемого авто и подключении услуги «Ставка автомобилиста».

Партнерская программа автокредитования на электромобили Evolute предполагает субсидированную скидку в 625 тыс. рублей в рамках господдержки и эксклюзивную скидку в 375 тыс. рублей при покупке любой модели Evolute, выпущенной в 2023 году.

Для клиентов, которые хотят выплатить кредит в минимально короткие сроки, действует специальное предложение: кредит по ставке 0,01% при оформлении страхования приобретаемого авто и подключении услуги «Ставка автомобилиста». Оформить его можно под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 4,5 млн рублей и сроком до двух лет. Минимальный первоначальный взнос при сроке кредитования в один год – не менее 50%, при сроке два года – не менее 70%.

На программу распространяется субсидированная скидка в рамках господдержки в 625 тыс. рублей и действуют партнерские скидки - 285 тыс. рублей при покупке модели Evolute i PRO и 270 тыс. рублей при покупке Evolute i JOY.

Подать заявку на оформление автокредита можно в более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

«Мы расширяем сотрудничество с ведущим производителем электромобилей в стране, —отметила Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто». — Запуск новых программ повысит доступность и финансовые возможности для населения в рамках приобретения экологичного транспорта».