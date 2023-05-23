Сбер и Иркутский художественный музей организовали мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской областной детской больницы

Иркутское отделение Сбербанка и Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева организовали мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

Новая серия мастер-классов – продолжение проекта «Глаза в глаза», стартовавшего в ноябре прошлого года. Тогда Иркутское отделение Сбербанка при участии Иркутского областного художественного музея им. В.П.Сукачева, арт-галереи «Диас», благотворительного Клуба «Друзья больницы», арт-студии «Гриц арт», компании «Мир мебели» организовали в больнице выставку работ иркутских художников Аси Беловой и Маргариты Марцинечко и первые мастер-классы по рисованию. Лучшие работы детей украсили стены отделений больницы. В феврале выставка картин обновилась: арт-галерея «Диас» предоставила работы иркутского художника Александра Сурикова.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

— Чтобы подарить ребенку здоровье, необходимы не только руки хирурга, хорошие лекарства и оборудование, но еще и эстетика. Многие дети, находящиеся на лечении, живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности посещать музеи и знакомиться с предметами искусства. Поэтому, мы решили организовать художественную выставку прямо в больнице. Планируем продолжать проведение мастер-классов, обновлять экспозиции выставки и искать новых партнеров и новые формы приобщения детей к искусству.

Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея:

— «Глаза в глаза» — уникальный проект. Творчество отлично помогает ребенку занять досуг в больнице. Мы готовы предлагать и реализовывать новые идеи в стенах больницы.

Мастер-классы прошли в рамках соглашения о сотрудничестве по проведению совместных культурных, просветительских и социально значимых мероприятий, заключенного между Иркутским отделением Сбербанка и художественным музеем. Провела их руководитель информационно-образовательного центра музея Маргарита Марцинечко.

Напомним, что между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG, в рамках которого команда волонтеров Сбера пополнила библиотеку больницы, провела экоэстафеты, организовала показ спектаклей, передала «Коробку храбрости» для маленьких пациентов и озеленила территорию больничного комплекса.