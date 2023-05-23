Потребкредитов на 1,22 трлн рублей выдали российские банки в январе-апреле 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,22 трлн руб. или на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года – 0,7 трлн руб.).

При этом по сравнению с 4 месяцами 2021 года объем выданных потребкредитов в текущем году, напротив, несколько сократился – на 11,0% (в январе–апреле 2021 года – 1,37 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в январе-апреле 2023 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (129,2 млрд руб.),

Московской обл. (86,4 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (55,5 млрд руб.),

Свердловской обл. (42,1 млрд руб.),

Краснодарском крае (42,0 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Кемеровская обл. (+82,5%),

Красноярский край (+80,0%),

Приморский край (+74,6%),

Тюменская обл. (+73,1%),

Нижегородская обл. (+72,0%).

В свою очередь наименьшее увеличение объемов выдачи потребкредитов было отмечено в Москве (+33,2%), Санкт-Петербурге (+44,7%), Воронежской (+48,9%) и Самарской (+53,1%) областях, а также в Ставропольском крае (+54,9%).

«Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».