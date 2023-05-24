Объем банковских операций с юанем вырастет в 2023 году

Вкладчика в РФ эти валюты пока непривычны, но интерес к ним стимулируется желанием некоторых клиентов диверсифицировать депозиты, рассказали «Известиям» эксперты.

«Можно ожидать постепенного роста объема операций в юанях и прочих мягких валютах, однако маловероятно, что он в ближайшее время будет значительным», – сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Кроме того, эксперт рассказал, что существуют клиенты, которые используют китайскую валюту как средство трансграничных переводов, не попадающее под ограничение, в отличие от доллара и евро.