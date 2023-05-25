Клиенты СберСтрахования за год оформили 3,4 млн комбополисов «Защита на любой случай»

Программа «Защита на любой случай» , по которой можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, а также защититься от несчастного случая, вошла в линейку продуктов СберСтрахования год назад. За это время клиенты оформили 3,4 млн комбинированных полисов — это 28% всех розничных договоров.

Наиболее популярным сочетанием рисков стали защита от несчастного случая и страхование денежных средств — его выбрали 41% тех, кто оформлял комбинированный полис. Ещё 29% защитили жильё и деньги. Наиболее надёжную защиту, которая включает все три риска, оформили 25%. Защиту дома в сочетании со страховкой от несчастного случая выбрали 5%.

Примечательно, что каждый восьмой, кто выбрал защиту от несчастного случая, включил в полис членов семьи — до 6 человек.

Выплаты по страховым случаям по программе за год превысили 196 млн рублей. Так, средняя выплата по рискам, связанным с имуществом, составила 151 тыс. рублей.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Мы ценим спокойствие клиентов и помогаем им сделать свою жизнь безопаснее, определиться с подходящим им типом страховой защиты и сделать это максимально просто и удобно. Поэтому год назад мы запустили программу ″Защита на любой случай″. Сейчас мы работаем над расширением возможностей комбинированного полиса: скоро клиенты смогут включить в него защиту от критических болезней, а модуль ″Защита дома″ пополнится опциями по страхованию ответственности при ремонте и страхованию бытовой техники. Кроме того, мы дадим клиентам возможность добавлять в полис модули и менять страховую сумму в соответствии с текущими потребностями».

Оформление полиса по рискам из разных сфер жизни позволяет сэкономить время и деньги — до 25% стоимости. Если выбрать два вида риска, выгода составит 10%, три — 15%. Подписка СберПрайм даст скидку 10%. Приобрести страховку можно в любом офисе Сбербанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.