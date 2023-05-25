Средний размер автокредита в апреле составил 1,31 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,31 млн руб., увеличившись на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2023 года – 1,28 млн руб.). Стоит отметить, что данный показатель растет третий месяц подряд.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в апреле 2023 года вырос более значительно – на 8,2% (в апреле 2022 года – 1,21 млн руб.).

В апреле 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,86 млн руб.),

Московской обл. (1,62 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,59 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,45 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,41 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Чувашская Республика (+10,5%),

Пермский край (+6,8%),

Удмуртская Республика (+5,8%),

Республика Башкортостан (+5,4%),

Воронежская обл. (+5,0%).

В то же время в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, снизился, в том числе, в:

Кемеровской обл. (-3,0%),

Омской обл. (-2,5%),

Саратовской обл. (-2,2%),

Новосибирской обл. (-1,8%),

Свердловской обл. (-1,2%).

В Москве данный показатель за месяц увеличился на 3,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, слегка сократился – на 0,4%.

«В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг (в феврале 2022 года – 1,33 млн. руб.), – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».