Малый бизнес ожидает улучшения финансового положения

Сбер в партнёрстве с Минэкономразвития и Институтом фонда «Общественное мнение» представил новый выпуск проекта ПРИМ — исследование проблем малого бизнеса и самозанятых, их настроений, ожиданий и планов на будущее. Исследование выходит ежеквартально. Первое было проведено в конце 2022 года.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Наше исследование — своего рода барометр для замера настроений и ожиданий малого бизнеса и самозанятых. Сбер активно работает с данным сегментом бизнеса, потому мы хотим знать о его состоянии и нуждах, для того, чтобы предложить своим клиентам полезные и выгодные продукты и услуги. Государство, используя информацию исследования, сможет скорректировать имеющиеся меры господдержки или ввести новые. Кроме того, отдельная часть нового исследования посвящена изучению предпринимательского потенциала россиян, и, как итог, треть опрошенных нами планируют открыть своё дело в ближайшие три года».

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ:

«Наряду с системными аналитическими инструментами Министерства мы опираемся на обратную связь от предпринимателей и данные исследований ПРИМ, что позволяет реагировать на состояние и настроения сектора и четко планировать системные, а также донастраивать оперативные меры поддержки МСП.

Мы видим, что, не смотря на санкции нам удалось сохранить сектор МСП и выйти в положительную динамику – сейчас в России более 6 миллионов предпринимателей, что выше докризисного уровня, и 1,4 миллиона вновь созданных МСП».

Микро- и малый бизнес

Оценка предпринимателями финансового положения своего бизнеса весной 2023 года по сравнению с осенью 2022 года практически не изменилась: 73% оценивают своё финансовое положение как удовлетворительное и хорошее. А ожидания изменения финансового положения в следующий год стали более оптимистичными.

Почти половина предпринимателей отмечает, что выручка компании в марте 2023 года осталась такой же, как и три месяца назад.

Весной 2023 года самыми необходимыми мерами поддержки бизнеса остаются специальные налоговые режимы, льготное кредитование и налоговые льготы.

Сотрудничает с другими странами 26% предпринимателей — в первую очередь с Китаем, Белоруссией и Казахстаном. 62% предпринимателей хотят расширять сотрудничество или начинать новое. Основные страны, интересующие сейчас предпринимателей, — Китай, Белоруссия, Турция, Казахстан и Индия.

74% предпринимателей отмечают недостаток знаний для ведения бизнеса: предпринимателям не хватает юридических знаний (44%), знаний для ведения бухгалтерии (36%) и знаний о продвижении услуг и товаров (32%). Более трети предпринимателей, которым не хватает знаний, планируют в ближайшее время пройти обучение.

52% предпринимателей продают свои товары или услуги через интернет. Половине из них не хватает знаний в этой сфере. Чаще всего — информации о том, как продвигать свои продукты через соцсети (28%), как пользоваться инструментами онлайн-рекламы (21%), как делать анализ рынка конкурентов (21%).

Cамозанятые

В последние полгода самозанятые реже сталкиваются с трудностями в своей деятельности: с 21% до 33% выросла доля тех, кто не столкнулся ни с какими проблемами за это время. Также отмечается снижение количества проблем, связанных с сокращением числа клиентов, задержкой оплаты выполненной работы, расторжением заключенных заключённых договоров.

Весной 2023 года число клиентов у самозанятых стало более стабильным: о неизменности этого количества заявил 41% (осенью 2022 года — 33%).

Как и осенью 2022 года, весной 2023-го большинство самозанятых (64%) не меняли цены на свою продукцию или услуги, треть из них повышала цены и почти каждый десятый самозанятый снижал цены за последние три месяца.

О стабильности доходов за прошедшие три месяца рассказало 58%. Для сравнения: осенью таких было 50%.

К весне 2023 года самозанятые стали позитивнее оценивать перспективы ситуации в экономике страны в следующие полгода, а более половины смотрит в будущее с уверенностью.

За полгода немного изменились социально-демографические характеристики самозанятых: выросла доля молодёжи (18−30 лет), сократилась доля самозанятых с высшим образованием на фоне роста самозанятых со средним образованием.

Предпринимательский потенциал

Треть экономически активных россиян в возрасте от 18 до 64 лет имеют отношение к предпринимательскому делу. Из них 15% владели бизнесом в прошлом, но не владеют им сейчас, а 21% вовлечены в предпринимательскую деятельность в настоящий момент.

Треть россиян (18-64 лет) планируют открыть свое дело в ближайшие 3 года. Среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют снова открыть свое дело. У данной категории граждан уже есть предпринимательский опыт, а значит, вероятность реализации эти планов выше, чем у других.

Из тех, кто не имеет никакого предпринимательского опыта (две трети населения) 20% планируют открыть свое дело в ближайшие три года. С одной стороны, они действительно потенциальные, еще никак не раскрывшие себя предприниматели. С другой стороны, к их планам стоит относиться с осторожностью: без должных стимулов и знаний они могут не осуществиться.

При этом, в целом, престиж предпринимательства среди населения весьма высок: 44% россиян в возрасте от 18 до 64 лет считают, что открытие своего дела – это хорошая идея, 47% считают, что предприниматели занимают высокое положение в обществе.

Исследование проводится с помощью телефонного опроса владельцев и совладельцев российских компаний микро- и малого бизнеса (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей, более 600 респондентов. А также самозанятых, фрилансеров, работающих на себя россиян, не имеющих статуса ИП или юридического лица, — всего более 600 респондентов. Еще более 2000 респондентов – участники исследования предпринимательского потенциала.