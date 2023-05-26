Марина Седых: «Группа компаний ИНК последовательно снижает объемы выбросов парниковых газов»

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых выступила 25 мая на круглом столе «Климат: новые вызовы столетия» в рамках X Невского международного экологического конгресса. Отвечая на вопрос модератора - известного спортивного и политического деятеля Вячеслава Фетисова, она рассказала о том, как независимая нефтегазовая компания адаптируется к глобальным изменениям климата.

Генеральный директор компании отметила, что глобальное изменение климата продолжается, поэтому физические риски сохранят «безусловную актуальность в том числе для группы компаний ИНК». В местах ведения операционной деятельности компания ощутит на себе влияние рисков переходного периода уже в среднесрочной перспективе.

По словам Марины Седых, группа в 2022 году утвердила стратегию декарбонизации, внедрив, в частности, корпоративную систему мониторинга, учета и управления выбросами парниковых газов: - Сейчас мы разрабатываем климатическую стратегию в соответствии с принципами TCFD* – более обширный документ, составной частью которого станет стратегия декарбонизации. Климатическая стратегия будет направлена на обеспечение непрерывности операционной деятельности компаний группы и митигацию соответствующих рисков.

К наиболее актуальным риск-факторам, связанным с экстремальными природными явлениями, возникающими вследствие изменения климата, в компании отнесли аномальную жару, грозы, увеличение количества и интенсивности осадков, рост среднегодовых температур и деградацию многолетнемерзлых пород (последний риск актуален прежде всего для Республики Саха (Якутия)).

Марина Седых рассказала, что одной из главных целей группы является утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) посредством его закачки в пласт. Этот проект, получивший международное признание, ИНК реализует с 2009 года на Ярактинском месторождении: - Нефть в отличие от той же атомной энергии априори не является зеленой, тем не менее «ИНК-Капитал» первым в России выпустил так называемые адаптационные облигации на сумму в 5 млрд рублей, которые были направлены на продолжение программы по закачке в пласт ПНГ.

- Сегодня компания запустила газоперерабатывающие объекты, которые позволят перерабатывать большие объемы в том числе и ПНГ, что поможет уменьшить факельное сжигание; компоненты, которые пока не подлежат переработке (метан и этан) компания продолжает закачивать в пласт, - рассказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал».

ИНК также разрабатывает проекты, связанные со снижением выбросов парниковых газов при бурении или мобильной добыче за счет перевода оборудования на другой вид топлива (использование СПГ или газодизеля вместо дизельного топлива).