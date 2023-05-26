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Четыре предприятия из Иркутской области стали победителями всероссийского конкурса

Итоги конкурса «Торговля России 2023» подвел Минпромторг России – были определены несколько победителей в каждой из 11 номинаций, среди них – четыре предприятия из Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

«Лучшим розничным рынком» стал МУП «Центральный рынок» Иркутска, в номинации «Лучший торговый фестиваль» победил фестиваль «Свирский пельмень» из города Свирска.

«Лучшей фирменной сетью местного производителя» стали СПК «Усольский свинокомплекс», а также ООО «Иркутский СыроварЪ».

Награждение состоится в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» в Москве 31 мая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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