Энергетики Эн+ обсудили с властями региона перспективы строительства теплового луча в Иркутске

Масштабный инфраструктурный проект позволит улучшить экологию в городе и открыть новые возможности для строительства.

В Иркутске энергетики, губернатор Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов, а также руководители профильных предприятий и организаций обсудили актуальные вопросы развития инфраструктурных проектов в Правобережном округе областного центра.

Мероприятие носило выездной характер и прошло на одном из участков, где будет вестись прокладка теплового луча на улице Баррикад.

Участники диалога подчеркнули необходимость взаимодействия с населением, своевременного информирования жителей о проводимых работах.

Олег Причко – генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+):

– Постройка теплового луча дает импульс для развития территории, позволяет обеспечить централизованное тепловое снабжение и уйти от ныне существующих котельных, которые работают на угле и мазуте. Закрытие котельных положительно скажется на экологической обстановке в Иркутске.

Игорь Кобзев – губернатор Иркутской области:

– Для воплощения в жизнь этого важного и масштабного проекта необходима командная работа всех ресурсоснабжающих организаций, строителей, тесный контакт и взаимодействие всех органов власти, задействованных в процессе.

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска:

– Для нас это значимый инженерный проект, который позволит возвести новые жилые дома и сооружения. Здесь же заложены площадки под строительство более 10 социальных объектов. Проект одобрен на градостроительном совете.

В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, пройдена государственная экспертиза технической документации, выполняется государственная экспертиза сметной документации, а также комплекс других подготовительных работ.

Тепловой луч будет строиться по улице Баррикад в Иркутске, через Ядринцева, проезд Космический и улицу Зимнюю, Общая протяженность луча около 10 км. Работы будут проводиться на средства инфраструктурного бюджетного кредита.