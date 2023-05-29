Альфа-Банк запускает Альфа Конфу по всей стране

Альфа Конфа — серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц — встречи со спикерами в новом городе. Конфа — абсолютно бесплатна для всех участников.

Первая Конфа пройдет в Казани 30 мая. Также в ближайшее время мероприятия для бизнеса пройдут в Новосибирске, Красноярске, Владивостоке. А до конца года — и во многих других городах по всей стране. В каждом городе ожидается более тысячи гостей.

Спикерами выступят Илья Авербух, Максим Поташёв, Денис Кутергин и другие креативные предприниматели. Все они добились выдающихся результатов благодаря своим талантам и нестандартному мышлению.

Предприниматели в неформальной обстановке смогут познакомиться с единомышленниками, обменяются информацией с топ-менеджерами банка и звездными спикерами. А еще узнают, как находить новые стимулы для развития, выстраивать стратегию в новых реалиях и работать без выгорания.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. Сейчас мы не просто возрождаем мероприятия, но и делаем это в совершенно новом формате — Альфа Конфа. Мы не просто зовем топовых спикеров, но и даем возможность предпринимателям быть полноценными участниками, организуем креативный нетворкиг и пространство для создания интересных бизнес-идей. Мы видим их нестандартное предпринимательское мышление и снова говорим „Ты делаешь все не так, продолжай“», — прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Узнать подробности о первой Альфа Конфе в Казани можно на сайте.