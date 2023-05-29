Новости

Центробанк зарегулирует онлайн-оплату частями

В прошлом году Банк России инициировал обсуждение подходов к регулированию рынка рассрочки, собирал мнения участников процесса и юристов. Об этом «Известиям» сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

– В наших планах осенью подготовить законопроект – именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет, — сказал представитель Центробанка. – Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно. Мы видим, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку – и можешь выплачивать за товар в несколько приемов.

По его словам, сейчас действуют две модели: первая – когда задействован банк, вторая – операторы сервисов.

Рынок рассрочки на онлайн-покупки в России совсем молодой. Схему оплаты товаров и услуг в интернете принято объединять общим названием BNPL (от англ. Buy Now Pay Later, купи сейчас – плати потом). Проще говоря, можно заплатить в несколько приемов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес