73% работодателей в Иркутске стараются прийти к компромиссу с сотрудниками, которые грозят уволиться

7 из 10 работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и иркутяне с опытом работы.

В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели в Краснодаре стараются идти на уступки. Увольняют «шантажистов» в 15% компаний, пытаются найти компромисс — 73% работодателей.

Ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, чтобы добиться желаемого, случались у 31% иркутян.

Добиваться желаемого удается далеко не всегда. 6 из 10 горожан рассказали, что работодатель выполнил их требования, 24% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы.

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (35 и 24% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди иркутян в возрасте от 35 до 44 лет (37%).