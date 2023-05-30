Деревообрабатывающее предприятие в Хомутово повысит производительность труда благодаря нацпроекту

Компания «Горстрой», расположенная в Хомутово, начала реализацию мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) завершили предварительный анализ производственных процессов и совместно с командой предприятия приступили к изменениям. В рамках этой работы руководство предприятия поставило задачу увеличить глубину переработки.

«Горстрой» – многопрофильная компания, которая строит дома из клеёного бруса и производит различные виды пиломатериала. Развитие бизнеса диктует необходимость строительства нового цеха. Логично перед таким большим шагом освоить технологии бережливого производства, чтобы выйти на следующий уровень с максимальной эффективностью перестроенных производственных процессов», – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Совместной рабочей группе сотрудников предприятия и экспертов РЦК предстоит работа по диагностике пилотного потока и организации эталонного участка, на котором будут реализовываться улучшения в рамках нацпроекта — чтобы позже предприятие могло собственными силами масштабировать их на всё производство.

«Мы поставили себе цель нарастить объёмы производства изделий из дерева, увеличивая глубину переработки древесины. И очень рассчитываем на эффект от нацпроекта в этом направлении. Параллельно с этим организуем процессы переработки отходов производства — чтобы перерабатывать опилки, остатки производства в новую готовую продукцию. Словом, технологиям бережливого производства у нас найдётся широкое применение», — заявил директор компании Кирилл Валеев.

Напомним, Иркутская область с 2020 года включена в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. На текущий момент 45 предприятий региона являются участниками нацпроекта.

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