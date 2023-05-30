Почти все системно значимые банки перестали открывать счета в долларах и евро

В России их осталось только два, выяснили «Известия».

Большинство крупных российских банков перестали открывать накопительные счета в долларах и евро, сообщили в пресс-службах и кол-центрах системно значимых игроков рынка. Получить такую услугу в обеих валютах могут клиенты МКБ, рассказали в кредитной организации. В Альфа-банке подобное предложение распространяется только на доллар, сообщили в центре поддержки клиентов.

Накопительные счета в долларах и евро не открываются, а по действующим введена комиссия, отметили в кол-центре ЮниКредит Банка. Услугу не оказывают также в «Сбере», ВТБ, ПСБ, ГПБ, «Совкомбанке», «Открытии», Росбанке, Райффайзенбанке и Россельхозбанке. В «Совкомбанке» таких валютных продуктов нет, есть только в рублях, отметили в пресс-службе организации.

Вместо накопительных счетов в западных валютах банки предлагают их в рублях. Такая опция есть в «Открытии», УБРиР, «Сбере» и Райффайзенбанке. В ряде организаций также доступны счета в юанях. Например, в ПСБ и крымском РНКБ.