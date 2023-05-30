Доля ипотечных сделок выросла на 33% в I квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года на первичном рынке жилья Москвы было заключено 14,7 тыс. ДДУ, из которых 10,8 тыс. ДДУ, а это 73% сделок, с привлечением ипотеки. В целом доля ипотечных сделок на уровне «выше 70%» фиксируется с июня 2022 года. Максимально высоким данный показатель был в декабре 2022 года – 79%.

С начала 2023 года на фоне мер Центробанка по регулированию ситуации с «околунолевой» ипотекой средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 3,1% (на конец декабря 2022 г) до 5,9% (по состоянию на март 2023 года). Если смотреть на соотношения сделок по квартирам «в ипотеку» и «без», в марте 2023 данные пропорции были по-прежнему зафиксированы на уровне 70%/30%. При этом в абсолютных показателях число ипотечных сделок (да и общее число сделок) наоборот, выросло – с 3 229 заключенных ДДУ в январе до 4 302 заключенных ДДУ в марте 2023 года. Поэтому влияния роста ставок на ситуацию на первичном рынке в Московском регионе мы пока не фиксируем, возможно более ясная картина будет видна по итогам 2 квартала этого года.

При этом мы прогнозируем, что доля ипотеки будет расти не только за счет традиционного комфорт-класса, но и за счет более дорогих сегментов.

Кирилл Голышев, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли:

«Ипотека для большинства покупателей и особенно семей с детьми – все еще остается ключевым реальным инструментом для приобретения собственного жилья. Застройщики и банки это понимают и уже в ближайшее время, на фоне роста ипотечных ставок, можно ожидать появления новых стимулирующих программ, дающих клиентам действенные схемы приобретения квартиры (например, уже несколько банков презентовали специальные программы, дающие дисконт к ставке по ипотеке при условии уплаты единовременной комиссии. Размер такой скидки-комиссии зависит от общей суммы кредита). Тенденция на повышение ипотечных ставок на рынке есть, поэтому на данном этапе «заходить в ипотеку по текущим ставкам» стоит, так как не исключено, что рост ставок продолжится, а с учетом того, что жилье – самая дорогостоящая покупка в бюджете практически любой семьи, повышение стоимости ипотечного кредита напрямую отражается на семейных тратах. Тем более что с 1 июня 2023 года ЦБ РФ вносит изменения в правила ипотечного кредитования и, чтобы взять ипотечный кредит, необходимо будет внести минимальный первоначальный взнос в размере 20%. С января 2024 года первоначальный взнос составит 30%, а это уже в 2 раза выше, чем сегодняшние 15%».