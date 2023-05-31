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Инфляция ускорилась. ЦБ повысит ставку?

На фоне растущего потребительского спроса и ослабления рубля увеличиваются проинфляционные риски. Это может привести к повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому увеличению годовой инфляции, отмечается в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

– Вероятное усиление инфляционного давления может потребовать повышения ключевой ставки с целью поддержания инфляции вблизи таргета ЦБ в 4% в 2024 г., – говорится в обзоре.

При этом потребуется учет значительных временных лагов, с которыми решения по ДКП транслируются в динамику инфляции. Это означает, что номинальные процентные ставки должны будут повышаться быстрее ускорения роста цен и его влияния на увеличение инфляционных ожиданий.

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В отчете отмечается, что доходности длинных ОФЗ продолжают держаться на повышенных уровнях, отражая оценку участниками рынка возросшей неопределенности относительно динамики государственных финансов в долгосрочной перспективе.

На мировых рынках ЦБ отмечает, что усиление рисков на стороне спроса вызвало снижение цен на сырье. С середины апреля большинство сырьевых товаров подешевело из-за возросших опасений относительно дальнейшей динамики мировой экономики. Замедление роста промышленной активности в Китае в апреле при продолжающемся спаде производственной активности и объемов грузоперевозок в США вместе с проблемами в банковском секторе добавили пессимизма инвесторам в отношении перспектив роста потребления сырьевых товаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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