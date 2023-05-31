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Операций с дирхамами совершили россияне на 2 млрд рублей

Как правил это предприниматели, рассказали «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи.

С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи начались торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом и рупией. За это время россияне заключили сделки с этими валютами на 2 млрд рублей, при этом 90% суммы пришлось на первую из них.

Для довольно локальных экзотических валют результат неплохой, но он несравним с основными долларом, евро, юанем, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Для сравнения, объемы торгов китайским юанем на Московской бирже в месяц составляют порядка 1-1,5 трлн рублей, то есть в среднем в один день около 45-68 млрд рублей, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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