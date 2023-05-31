Фонд развития промышленности Иркутской области начал приём заявок по трем компенсационным программам

Региональный Фонд развития промышленности начал принимать заявки по трем обновлённым компенсационным программам. Благодаря господдержке производственные предприятия Иркутской области могут возместить затраты на доставку сырья или транспортировку готовой продукции. Кроме того, ФРП компенсирует проценты по банковским кредитам, которые предприятия оформили для создания и/или развития в Приангарье производств, выпускающих импортозамещающую продукцию. Приём заявок продлится до 12 июля 2023 года.

«Компенсационные программы Фонд реализует уже несколько лет, и с каждым годом увеличивается как количество поступающих заявок, так и объём выплат по ним. Их можно назвать уникальной мерой поддержки: в отличие от займов, которые нацелены на развитие или модернизацию производств и всегда имеют отложенный эффект, компенсация затрат на доставку сырья или готовой продукции даёт возможность оперативно возместить операционные расходы и способствует быстрому росту объёмов производимой продукции», — подчёркивает первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Заявители могут выбрать одну из программ для возмещения расходов. Максимальный размер компенсации расходов на доставку готовой продукции за пределы Иркутской области, так же, как и расходов на доставку сырья из других регионов до производственной площадки, — 500 000 рублей. Он не должен превышать 10% стоимости отправленной заказчику готовой продукции или закупаемого сырья и материалов.

По проектам импортозамещения ФРП может возместить до 4% годовых от ежедневной суммы задолженности по кредитам. Максимальная сумма компенсации в рамках данной программы, которая может быть утверждена и выплачена одному Заявителю, — один миллион рублей.

Заявки по всем трем программам принимаются по 12 июля включительно. Каждая заявка должна пройти экспертизу на соответствие условиям программ, после чего они будут рассмотрены Набсоветом.

«Первая компенсационная программа иркутского ФРП появилась в 2020 году — как реализация курса на поддержку импортозамещающих производств, заданного президентом Владимиром Путиным. В рамках работы с заявителями пол ней мы анализировали и другие потребности промышленных предприятий. Выяснилось, что расходы на логистику и доставку, как сырья, так и готовой продукции, составляют значительную долю в общем портфеле издержек. Поэтому мы выступили с инициативой создать локальные компенсационные программы. Министерство экономического развития и промышленности её поддержало. Не сомневаюсь, что в будущем количество таких программ в Фонде развития промышленности Иркутской области будет увеличиваться», — объясняет директор Фонда Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

Согласно регламентам, ФРП имеет право принимать к рассмотрению заявки по компенсационным программам на доставку сырья или готовой продукции от предприятий, ведущих свою деятельность в следующих отраслях:

производство одежды, текстиля и изделий из кожи,

производство изделий из дерева, включая мебель,

производство бумаги и бумажных изделий,

производство химических веществ и химических продуктов,

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,

производство изделий из резины и пластмасс,

производство металлических изделий, включая машины и оборудование,

производство автотранспортных средств,

производство компьютеров, электронных и оптических изделий,

производство электрического оборудования.

С полными условиями компенсационных программ и перечнем необходимых для подачи заявок документов можно ознакомиться на сайте www.frpirk.ru или по телефону +7 (3952) 71-60-85.

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