Новый мост построят в Нижнеудинском районе Приангарья: на него потратят почти млрд рублей

Мост через реку Уда строят в селе Казачья Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области – он позволит открыть свободный проезд из Нижнеудинска в Чунский, рассказали в региональном правительстве.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Мост заменит паромную переправу. Во время наводнения 2019 года ее разрушила река Уда. В районный центр – Нижнеудинск – жителям приходилось добираться в объезд за 150 километров. Мост позволит обеспечить надежное транспортное сообщение», – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Стоимость строительства – 996,2 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Работы начали в 2022 году – в настоящее время возведены две береговые и три промежуточные из семи опор моста. Общий объем бетона монолитных конструкций моста составляет 2,7 тысячи кубических метров.

В ближайшее время на обоих берегах приступят к устройству подходов. Общая протяженность моста и съездов составит 1,6 километра, на нем будет две полосы движения, ширина проезжей части составит шесть метров.