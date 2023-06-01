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Новый мост построят в Нижнеудинском районе Приангарья: на него потратят почти млрд рублей

Мост через реку Уда строят в селе Казачья Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области – он позволит открыть свободный проезд из Нижнеудинска в Чунский, рассказали в региональном правительстве.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Мост заменит паромную переправу. Во время наводнения 2019 года ее разрушила река Уда. В районный центр – Нижнеудинск – жителям приходилось добираться в объезд за 150 километров. Мост позволит обеспечить надежное транспортное сообщение», – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Стоимость строительства – 996,2 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Работы начали в 2022 году – в настоящее время возведены две береговые и три промежуточные из семи опор моста. Общий объем бетона монолитных конструкций моста составляет 2,7 тысячи кубических метров.

В ближайшее время на обоих берегах приступят к устройству подходов. Общая протяженность моста и съездов составит 1,6 километра, на нем будет две полосы движения, ширина проезжей части составит шесть метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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