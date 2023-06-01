Аэрофлот запускает прямые рейсы в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Владивостока

Полёты в столицу Таиланда из Иркутска запланированы с 8 июля, будет осуществляться 2 рейса в неделю, продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании.

Из Новосибирска рейсы стартуют с 7 июля (1 рейс в неделю), из Красноярска – с 8 июля (3 рейса в неделю), из Владивостока – с 9 июля — (2 рейса в неделю).

– Благодаря прямым рейсам жители четырёх регионов России смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным, – говорится в сообщении.