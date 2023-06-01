Примсоцбанк получил специальную награду на конкурсе от ТПП РФ

В рамках конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2023» ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк получил специальную награду в номинации «Динамично развивающийся региональный банк».

В этом году церемония награждения прошла 24 мая в историческом здании Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве. (ул.Ильинка,6).



Всего на конкурс было подано 33 заявки от федеральных и региональных банков, представивших более 150 различных программ для малого и среднего бизнеса.

Примсоцбанк представил презентацию по продукту «Бизнес-ипотека». Другие банки в разных представили услуги по расчетно-кассовому обслуживанию на выгодных условиях; экспресс-кредиты без залога; кредиты по скоринговым программам; овердрафты; гарантийные программы, В2В сервисы; бонусные программы и многое другое.

Отметим, конкурс проводится ТПП РФ в рамках ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности при поддержке и участии Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, ЦБ РФ и Минэкономразвития России, Внешэкономбанка и Корпорации МСП, а также Ассоциации банков России.