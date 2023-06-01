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Реалист Банк запускает акцию с повышенной ставкой по вкладам «Летний сезон»

В период с 1 по 30 июня 2023 года включительно клиенты банка смогут переоформить закончившийся вклад и открыть вклад «Актуальный» с доходностью + 0,5% годовых к ставке.

Доходность по вкладу «Актуальный» на время проведения акции «Летний сезон» составит от 8,2 до 8,5% годовых в зависимости от срока размещения.

Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч, максимальная – 3 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Пополнение и снятие не предусмотрены. Срок размещения вклада 181 или 370 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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