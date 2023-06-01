Россельхозбанк: переход на интенсивное лесовосстановление может привлечь в ЛПК до 500 млрд рублей инвестиций в ближайшие 10 лет

К X Невскому международному экологическому конгрессу Россельхозбанк проанализировал потенциал восстановления лесов в России. Внедрение принципов устойчивого развития в лесоперерабатывающем комплексе позволит создать дополнительные 100 тысяч рабочих мест и повысить объем ресурсной базы отечественного ЛПК на 30%.

Россия обладает крупнейшими в мире объемами запасов древесины (81 млрд куб. м), и находится на 5 месте в мире по объемам лесозаготовки (236 млн куб. м), уступая США, Индии, Китаю и Бразилии. При этом, согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, допустимые объемы изъятия древесины составляют 730 млн куб. м.

Площадь земель лесного фонда России составляет 1,19 млрд га, при этом площадь лесной растительности составляет 780 млн га, что сопоставимо с общей площадью Австралии. Несмотря на высокую ресурсную базу, для освоения и ведения хозяйственной деятельности в России пригодны 35% покрытых лесом земель. В год восстанавливается 1-1,2 млн га леса, из которых искусственно – не более 20-25%.

«Лес всегда был достоянием нашей страны и является потенциальным объектом для привлечения крупномасштабных инвестиций. Реализация экологических инициатив, направленных на восстановление и сохранение национальных лесов, станет основой движущей силой развития отрасли в ближайшие десятилетия. Колоссальным резервом для осуществления интенсивного лесовосстановления являются неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения площадью 44,9 млн га», - отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

По мнению экспертов РСХБ, увеличению свободной сырьевой базы будет способствовать внедрение модели интенсивного лесовосстановления – искусственного восстановления хозяйственно-ценных пород деревьев с последующим уходом и целевым использованием древесины. Драйверами программы могут стать крупнейшие лесозаготовительные регионы: Иркутская, Вологодская, Ленинградская, Свердловская и Архангельская области, республики Якутия, Карелия, Башкортостан, Татарстан и Красноярский край.

Для устойчивого развития отрасли, по оценке экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, на мероприятия по лесовосстановлению с учетом ежегодного выбытия лесных ресурсов необходимо порядка 50 млрд руб. инвестиций в год. Объектами привлечения инвестиций должны стать широкомасштабные проекты по созданию лесных сырьевых плантаций, кампании по искусственному лесовосстановлению и агроуходу за лесными насаждениями, противопожарные мероприятия и лесные климатические проекты. Это позволит обеспечить до 100 тыс. постоянных рабочих мест в сельской местности и повысит объем ресурсной базы отечественного ЛПК на 30%.

«Обсуждение знаковых для ЛПК вопросов на Невском международном экологическом конгрессе, позитивные изменения в государственном регулировании, в том числе в рамках нацпроекта «Экология», системные мероприятия регионов по предотвращению лестных пожаров – неотъемлемая и важнейшая часть развития климатической и экологической стратегии нашей страны. В скором времени могут быть разработаны и внедрены стандарты, которые позволят использовать для сохранения лесных ресурсов максимально эффективно широкий спектр инициатив: агротуризм, экосистемыне услуги лесов, агролесомелиорация, карбоновые фермы и полигоны», - считает Наталья Худякова.