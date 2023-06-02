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Российские автомобилисты назвали условия покупки авто по параллельному импорту

Российских водителей не пугают скрытые технические неисправности, проблемы с документами на авто и завышенные цены на машины, которые ввезли без согласия производителя. По данным Группы Ренессанс страхование и Автотеки, защищать машины из-за рубежа россияне планируют страховым полисом, который полностью заменит гарантию официального автопроизводителя.

Подавляющее большинство российских водителей (71%) готовы покупать автомобили по параллельному импорту. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в РФ, а чаще всего на это обращают внимание зумеры (32%), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый шестой (17%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%). Больше всего любителей ушедших автодилеров проживает в Москве (83%), Перми (82%) и Нижнем Новгороде (79%).

29% опрошенных автолюбителей не собирается покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго. Это объясняется опасением, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники (44%). Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто (44%). Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (38%). В пятерку страхов вошли недобросовестность продавца (30%) и участие авто  в аварийных аукционах (29%).

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«По нашим данным ежемесячно на территорию РФ поступает порядка 40 тысяч автомобилей с пробегом, каждый десятый в своей истории имеет аварийный аукцион. Чтобы помочь российским пользователям совершать более безопасные сделки и проверять техническое состояние автомобилей, команда Автотеки включила уникальный тип данных в отчеты – проверку на участие в зарубежных аукционах. 

Уже сейчас мы видим, что порядка 20 тысяч пользователей обнаружили факт участия автомобилей в зарубежных аварийных аукционах с помощью отчетов Автотеки. А значит, столько людей смогли избежать потенциальных сделок с недобросовестными продавцами», – отмечает Андрей Тумкин, руководитель  продуктового направления сервиса Автотека.

Больше половины россиян (52%) считает, что для защиты автомобиля, который ввезен по параллельному импорту, необходим специальный страховой полис. Он должен полностью заменять гарантию автопроизводителя на двигатель, коробку передач, лакокрасочное покрытие и так далее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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