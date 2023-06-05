В одной лодке: как создать симбиоз малого и крупного бизнеса

Крупные компании ждут, когда к ним за заказами обратятся малые бизнесы, а те, в свою очередь, жалуются на отсутствие инициативы со стороны корпораций. Казалось бы, все хотят и готовы сотрудничать, но случаев удачного партнерства не так много. Что не так? Тему взаимодействия 26 мая, в День российского предпринимательства, обсудили на форуме «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Пора занимать новые ниши

– Сегодня перед бизнесом стоит новая задача – реализация открывшихся возможностей. И первые, кто способен начать это делать, – представители малого и среднего бизнеса, – отметил на открытии форума заместитель председателя правительства области Георгий Кузьмин. – На уровне правительства региона действует ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Они реально помогают развитию производства, экспортного потенциала.

Спикер добавил, что главное для малого и среднего бизнеса – не бояться проявить инициативу. Начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности области Сергей Какаулин добавил, что наш регион переживает сейчас вторую индустриализацию. Появляются новые заводы, активно развивается фармацевтическая промышленность. В прошлом году объем инвестиций в Иркутской области составил более 800 млрд рублей, что вывело Приангарье на первое место в СФО.

Георгий Кузьмин.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По информации минэкономразвития, в реестре крупных и средних инвестиционных проектов сегодня насчитывается более 180 на общую сумму свыше 3 трлн рублей. Ожидается создание более 40 тыс. рабочих мест. Это серьезный вызов для всех, в том числе для малого бизнеса, на который в условиях санкций планируют опереться крупные компании.

– Инвестпроекты сталкиваются с проблемами импортозамещения, – продолжил Сергей Какаулин. – В связи с этим формируется достаточно большой и новый спрос на ту продукцию, которая ушла с рынка. Предстоит очень серьезная работа по заполнению открывшейся ниши. Разработан различный инструментарий. К примеру, сервис импортозамещения, на котором любые предприятия, крупные и малые, могут выставлять свою продукцию. Доступ к витрине есть как у компаний из России, так и дружественных стран. Также на электронной витрине можно выставлять спрос на ту или иную продукцию.

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В общероссийском сервисе уже зарегистрировано около 300 компаний Иркутской области, заключено порядка 3 тыс. контрактов. Сергей Какаулин рекомендовал предпринимателям изучить эту витрину и начать активно ею пользоваться, поскольку сервис может помочь вывести компанию на более широкий рынок.

Второй вызов для области – это создание 40 тыс. рабочих мест. И главный вопрос не только в физическом присутствии необходимых специалистов, а в уровне квалификации. Правительство области совместно со средними специальными заведениями запускает программы профессионалитета. Определено пока четыре направления по обучению специалистов, которые будут востребованы на новых и модернизируемых производствах.

МСП ждут крупных заказов

Спикеры форума отметили неплохую тенденцию на российском рынке – малый бизнес идет на тендеры крупных компаний. Но, по мнению Георгия Кузьмина, в Иркутской области сектор МСП несколько избалован наличием большого количества крупных предприятий. Такого соотношения нет сегодня ни в одном сибирском регионе.

– Иркутская область, по сути, та же большая корпорация с большим объемом финансов, которая проводит конкурсы на выполнение тех или иных работ, – продолжил зампредседателя правительства области. – Но местный бизнес практически не заявляется. Приведу в пример расчистку рек. Минприроды объявляет конкурс, и мы видим удивительную ситуацию – контракты выигрывают компании из Кемеровской, Тюменской областей, из Забайкальского края. Почему же не выходят местные предприниматели, у которых тоже есть и специалисты, и техника? Как выяснилось, их не устраивает низкая маржинальность – на уровне 4-5%. Они ждут больших контрактов от крупных компаний. Но ведь они терпят убытки, поскольку техника простаивает, работникам нужно платить хоть что-то, чтобы не ушли. А для бизнеса из других регионов маржинальность в 4-5% за счастье.

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Впрочем, есть в регионе и другие кейсы. Диляра Окладникова, директор центра «Мой Бизнес», отметила повышение активности малого и среднего бизнеса на закупках крупных компаний. По ее словам, начиная с марта прошлого года, в Центр «Мой бизнес» в поисках партнеров среди малого и среднего предпринимательства стали обращаться крупные компании, которым нужно было быстро закрыть дефицит материалов или товаров, ранее завозимых из других стран.

– Мы познакомили между собой многие предприятия, – подчеркнула Диляра Окладникова. – Так, в прошлом году уровень конкуренции на проведенных закупках среди компаний МСП составил три предприятия на одну закупку. Два года назад этот показатель был ниже в два раза. Мы очень плотно работали с электронными площадками, оттачивали механизм.

Диляра Окладникова

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Сегодня предприниматели могут обратиться в Центр «Мой бизнес», прийти на индивидуальную консультацию специалиста, который станет их проводником в сфере заказов и конкурсов от момента консультации до участия в закупках. В режиме «одного окна» бизнесу доступны льготные инструменты. В частности содействие по внедрению технологических решений, гарантии за предпринимателей перед банковскими институтами, доступ к инфраструктуре и другие.

Удачный опыт

– С сетью «Слата» и Сбербанком мы уже три года реализуем проект по сопровождению фермерской продукции до уровня ритейла, – добавила Диляра Окладникова. – Это и пищевое направление, и товары бытового назначения. Мы взаимодействуем с теми, кто готов реализовывать продукцию на полках ритейлеров, анализируем клиентов по чек-листу, выбираем пункты, которые не соответствуют требованиям «Слаты», и совместно дорабатываем, чтобы дорастить предпринимателя до необходимого уровня. Кроме того, работа с крупным ритейлом требует определенного запаса готового продукта.Таким образом Центр «Мой бизнес» помогает доупаковать бизнес, а Сбербанк – дофинансировать.

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Активно привлекает малый и средний бизнес к сотрудничеству Иркутская нефтяная компания. Директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина заметила, что крупному бизнесу все же не хватает инициативы от МСП, особенно регионального. И если в целом по стране небольшие компании из других регионов все чаще и чаще выходят на тендеры ИНК, то в Иркутской области активность малого бизнеса гораздо ниже.

– Необходимо, чтобы предприятия МСП ориентировались на потребности крупного бизнеса и откликались на наши конкурсы, подряды, которые мы выкладываем на своих сайтах, и не боялись участвовать в тендерах – говорит Ольга Харина. – Хочется развеять миф о том, что крупный бизнес предъявляет высокие требования, которым малый и средний бизнес не может соответствовать. У ИНК таких повышенных критериев нет. Достаточно просто зарегистрироваться на нашей платформе, приложить минимум документов. Конечно, конкуренция на конкурсах бывает довольно высокая, нужно быть сильнее, быстрее. Попробовать можно всегда.

Ольга Харина.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Участники форума обратили внимание, что компании МСП, возможно, настораживает долгое оформление финансовых процедур. Например, отсрочка платежей может составлять 45-60 дней. Есть еще различный формат приема товара у поставщика. Все это приводит к замораживанию средств малого бизнеса, которому приходится в результате обращаться в банк.

Своим опытом взаимодействия с малым бизнесом поделился крупный поставщик продуктов питания ТД «Элит Трейд».

– Наша глобальная цель – помогать клиентам развивать свой бизнес, потому что чем лучше у них дела, тем лучше для нас, – откровенно сказала представитель «Элит Трейд» Александра Олюнина. – Несколько лет мы проводим мероприятия по обучению специалистов своих клиентов в регионе. Помимо обучения мы постоянно консультируем наших клиентов, помогаем им внедрять новые информационные технологии. Думаю, давно назрела идея по созданию общего, полезного всем, центра компетенций.

Александра Олюнина.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Декларация дружбы: двери открыты

Председатель Иркутской «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Егоров напомнил участникам форума о декларации взаимодействия крупного бизнеса и МСП, разработанной на уровне правительства России. Документ описывает принципы работы компаний друг с другом. Выделено пять направлений: доступ на рынке, доступ к инфраструктуре, к финансированию, модернизация производственных и административных процессов и развитие человеческого капитала и компетенций. Реализация проекта позволит МСП области найти рынки сбыта продукции, открыть новые производства, будет способствовать импортозамещению, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджет области.

Алексей Егоров.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Все, что написано в декларации, важно воплотить в жизнь. Речь идет о субконтрактации, когда от 25 до 50% продукции, производимой крупным бизнесом, выполняется предприятиями малого бизнеса. Для реализации декларации разработана дорожная карта, которая состоит из 28 пунктов и которая последовательно вовлекает малый и крупный бизнес во взаимодействие, чтобы, в конечном счете, у них получилась хорошая деловая дружба, выгодная для всех.

– Казалось бы, двери крупного бизнеса открыты для МСП, но есть еще много сложностей. Как правило, в малых компаниях нет нужного специалиста, который бы постоянно отслеживал тендеры, готовил необходимые документы для участия в них. В Центре «Мой бизнес» выработан алгоритм действий, который сейчас внедряется. У нас в планах создать единый электронный сервис для предприятий регионального уровня по аналогии с федеральным. А мы готовы запустить временный вариант по размещению заказов крупного бизнеса и визиток МСП на сайте Центра «Мой бизнес». Главное, нужна вовлеченность со стороны предпринимателей. Только сообща мы сможем запустить механизм эффективного взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса, - заявила в свою очередь Диляра Окладникова.