70% соискателей готовы отвечать на вопросы работодателей о семейном положении

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей и соискателей, и выяснила, считают ли они допустимыми при приеме на работу вопросы о семейном положении и перспективах появления детей.

Опрос hh.ru показал, что больше трети (34%) российских работодателей, в том числе из Иркутской области, интересуются семейным положением кандидатов, а также задают им на собеседованиях вопросы о планах завести детей. Причем подобные вопросы адресованы не только женщинам, но и мужчинам. Еще четверть опрошенных работодателей отметили, что спрашивают об этом в зависимости от уровня должности будущего работника (25%). И только 33% не имеют подобной практики.

Кроме того, 48% работодателей считают, что соискателям-женщинам необходимо задавать вопрос о семейном положении и перспективах появления у них детей, из них 17% уверены, что это обязательный вопрос на собеседовании, а 31% компаний могут задать подобный вопрос, но не считают его обязательным. С другой стороны, 43% компаний ответили, что подобные вопросы женщинам задавать не стоит. Остальные затруднились ответить.

Любопытно, что соискатели также придерживаются разных точек зрения по данному вопросу. Так, 70% респондентов по всей стране заявили, что в целом не против, чтобы у них спрашивали о планах на будущее в вопросе семьи и детей. А 21% считают подобные разговоры при трудоустройстве неприемлемы.

Согласно базе резюме hh.ru, информация об отпуске по уходу за ребенком, с начала 2023 года была указана в 86 000 резюме россиян. Из них лишь в 3% об этом заявляли мужчины, в остальных 97% — это были женщины.

Между тем согласно ТК РФ, отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка (а также бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком). Важно, что если ребенок один, то и декретный отпуск может взять только один член семьи, а вот если родилась двойня, то уйти в декрет можно вдвоем. При желании родители могут уходить в отпуск по уходу за ребенком по очереди, это не запрещено. Также стоит учитывать, что мужчина уйти в декретный отпуск может только тогда, когда у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Но фактически отцы детей крайне редко пользуются этим правом – традиционно в декретный отпуск в нашей стране уходят женщины.