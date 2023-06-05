НКО с похожими названиями запретят создавать в России

Сегодня право на защиту своего наименования есть только у коммерческих организаций. Об инициативе «Единой России» узнали «Известия».

На фоне появления всё новых мошеннических схем в Госдуме приступили к работе над новым законопроектом, который укрепит положение НКО. Речь идет о защите их «фирменного наименования», то есть названия, рассказала соавтор инициативы депутат Ольга Занко. Таким образом, в РФ запретят создавать НКО со схожими названиями.

– У нас уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали примерно схожие названия известной благотворительной организации или фонда, которые завоевали доверие людей. Как это может выглядеть: например, существует фонд «Круг добра», а они создают «Круг доброты». Так, мошенники потенциально могут обмануть человека. При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой, – сказала «Известиям» Ольга Занко.

К слову, если говорить о дискредитации, то речь не обязательно может идти о мошенничестве. К примеру, репутация добросовестной НКО, занимающейся поддержкой ветеранов, может пострадать от интернет-постов руководителей некоммерческой организации, которая зарегистрируется под тем же названием, уточнила Ольга Занко.