В Братске РУСАЛ передал в безвозмездное пользование квартиры для приезжих медиков и учителей

Крайне важные соглашения подписаны в администрации Братска. Компания РУСАЛ передала муниципалитету и двум городским больницам в безвозмездное пользование квартиры, предназначенные для приезжих специалистов.

Подписи под соглашениями поставили мэр Братска Сергей Серебренников, управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин, главврачи городских больниц № 1 и № 5 Всеволод Левченко и Александр Кокорин, сообщает официальный сайт администрации Братска.

«РУСАЛ Братск» (БрАЗ) — социально ориентированное предприятие. Его деятельность неразрывно связана с участием в решении проблем социальной сферы Братска, в том числе в здравоохранении и образовании. Наиболее острая проблема этих отраслей — кадровый дефицит сотрудников. Более 300 педагогических работников и 665 врачей требуются сегодня образовательным и медицинским организациям Братска.

Для привлечения педагогических и медицинских кадров администрацией Братска установлен ряд дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям учителей и врачей: компенсация аренды жилья, подъёмные, субсидирование первоначального взноса при ипотеке и другие. Мероприятия по поддержке медиков осуществляются с 2014 года, а педагогов — с 2023 года. Однако, не все из них способны участвовать в ипотечном кредитовании в связи с невысокой зарплатой и отсутствием необходимого стажа. Отсюда — решение РУСАЛа о покупке и передаче приезжим специалистам в безвозмездное пользование квартир в Братске.

— Подписание соглашений — это окончание очередного этапа нашей программы по обеспечению квалифицированными кадрами отраслей здравоохранения и образования Братска, — рассказывает управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. — Порядка 125 млн руб. было потрачено на покупку и ремонт квартир, на приобретение мебели. Я думаю, врачам и педагогам будет удобно в них жить. Уверен, что эти специалисты помогут решить проблемы с нехваткой квалифицированных кадров в Братске.

— Квартиры уже готовы к использованию, с ремонтом, минимальным набором бытовой техники, — говорит главврач ГБ1 Всеволод Левченко. — По пять квартир на каждую больницу, нашу и пятую. У нас уже есть кандидаты, которые готовы заселяться. А вообще эта мера позволит более активно привлекать кадры из других регионов, может заинтересовать выпускников нашего медуниверситета в Иркутске. До сих пор мы не могли ничего обещать людям. Сейчас точно знаю, что могу спокойно агитировать врачей, и они будут обеспечены жильём. Нам нужны участковые терапевты, анестезиолог-реаниматолог, рентгенологи, окулисты, неврологи.

— Это далеко не первый случай, когда мы обращаемся к компании РУСАЛ и она откликается. Евгений Юрьевич Зенкин поддержал нашу идею. Он вообще лёгкий на подъём человек, и мне нравится его любимая фраза: «Нерешаемых проблем нет», — комментирует мэр Братска Сергей Серебренников. —Отдельное спасибо основателю компании РУСАЛ и меценату Олегу Владимировичу Дерипаска. Он очень много помогает городу. Когда на Правом сгорели два дома — по нашему обращению Олег Владимирович выделил средства на ремонт квартир муниципального маневренного фонда, чтобы расселить жителей. Другой пример — строительство и открытие в Братске в период пандемии передового медцентра. В ближайшее время откроется Центр спортивных единоборств. В этом году началась реализация проекта по благоустройству улицы Крупской с участием металлургов. Таких проектов много. Мы ценим такой подход. Он позволяет решать многие городские проблемы.